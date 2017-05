ஐந்தாண்டு வேதனையின் தொடர்ச்சியே ஓராண்டு சோதனை- மு.க.ஸ்டாலின் விளாசல்!

அதிமுகவின் ஐந்தாண்டு வேதனையின் தொடர்ச்சியே ஓராண்டு சோதனை என்று எதிர்க்கட்சித்தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK working President Stalin accuses that tn government is not fullfilling the needs of tn people in so far 1 years of governing in the state