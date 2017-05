ரூ.216 கோடி விவகாரம்: சசி கோஷ்டியை தீவிரமாக ஆதரிக்கும் அதிமுக்கிய தலைவர் சிக்குகிறார்?

சசிகலா கோஷ்டியை விழுந்து விழுந்து ஆதரிக்கும் தமிழக முக்கிய அரசியல் கட்சியின் தலைவர் ஒருவரும் சிக்குகிறார்.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 17:29 [IST]

English summary

TamilNadu Political party leader also under Delhi scanner for the Sasikala family links.