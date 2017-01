பொன்னார், தமிழிசைக்கு வாய் சவடால் வீரர்கள் பட்டம்தான் பொருத்தம்! #jallikattu

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த மத்திய அரசு ஆக்கப்பூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை; ஜல்லிக்கட்டு நடைபெறும் என்று பேட்டி கொடுத்த பொன்னார், தமிழிசை மீதுதான் தமிழக மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருக்கின்றனர்.

English summary

Tamilnadu people very angry over Union Minister Pon. Radhakrishnan and TN State BJP leader Tamilisai Soundrarajan on Jallikkattu row.