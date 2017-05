மே 12ல் ப்ளஸ் 2 ரிசல்ட் உறுதி - பெற்றோர்களுக்கு எஸ்எம்எஸ் - செங்கோட்டையன்

ப்ளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் திட்டமிட்டபடி மே 12ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று அமைச்சர் செங்கோட்டையன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Education Minister Senkottaiyan said press persons, the Plus 2 results will be announced on May 12 at 10 am. The results will be announced by the Tamil Nadu School Education Department.