என்னது 33 மாவட்டங்களா? கல்வித்துறையின் அலட்சிய லிஸ்ட்..இப்படித் தான் பேப்பரும் திருத்திருப்பாங்களோ?

தமிழகத்தில் இன்று வெளியிடப்பட்ட +2 பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் ரேங்க் முறையின்றி வெளியிடப்பட்டது அனைவராலும் உற்று நோக்கப்பட்ட நிலையில் மாவட்ட பட்டியல் தயாரிப்பதில் பள்ளிகல்வி அதிகாரிகள் அலட்சியம்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, May 12, 2017, 15:04 [IST]

English summary

Tn Examinations directorates press release regarding district schools pass percentage confused all that how many districts in tamilnadu as directorate list mistakenly printed 33 districts.