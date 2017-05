பிளஸ் 2 வில் மார்க் குறைந்து விட்டதா? மறு கூட்டலுக்கு உடனே விண்ணப்பிங்க!

பிளஸ் 2வில் மதிப்பெண் குறைந்தவர்கள் மறுகூட்டலுக்கு விண்ணப்பிக்க விண்ணப்பம், கட்டண விபரங்களை அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் வெளியிட்டுள்ளது.

English summary

All the regular and private candidates who are not happy with their result they can download the TN HSC Revaluation form on the official website of Tamil Nadu Board Department. TN Revaluation Application is available only for 3days that is 12th, 13th, and 15th May 2017.