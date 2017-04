கேரளாவில் இருந்து கருவாடு கழிவுகளை ஏற்றி வந்த லாரி... திருப்பி அனுப்பிய தமிழக போலீசார்

கேரளாவிலிருந்து கருவாடு கழிவுகளை ஏற்றிவந்த லாரியை மடக்கிய தமிழக போலீசார் மீண்டும் கேரளா எல்லையில் கொண்டு போய் விட்டு விட்டு வந்துள்ளனர்

English summary

TN police stopped a Karuvadu lorry from Kerala and sent back to the state again.