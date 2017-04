உடைஞ்சு போன "அதிமுக அம்மா".. பதட்டத்தில் தொண்டர்கள்... சென்னையில் இடங்களில் போலீஸ் குவிப்பு!

அதிமுக அம்மா அணியில் நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலையால் சென்னையில் பல இடங்களில் போலீஸ் குவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 8:54 [IST]

English summary

Security has been beefed up in the city with intensified patrolling and checking of places of accommodation to prevent anti-social elements from creating any law and order issues, police said on Thursday. The measures come at a time when political uncertainty has gripped the state following Chief Minister Edapadi Palanisamy's revolt against TTV Dinakaran.