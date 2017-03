தற்போதைய அரசியல் குழப்பம் திமுகவிற்கே சாதகம் என 61% பேர் கருத்து - தந்தி டிவி கருத்துக்கணிப்பு

தமிழகத்தில் தற்போது நிலவும் அரசியல் குழப்பம் திமுகவிற்கே சாதகம் என்று தந்திடிவி நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளது.

English summary

An opinion poll initiative undertaken by Thanthi TV As Tamil Nadu undergoes political turmoil following divide in the ruling AIADMK. This political crisis favour of DMK 61% people said.