ரெட்டி- லோதாவுடன் கூட்டணி: எந்த நேரத்திலும் கைது பீதியில் 5 மூத்த அரசியல்வாதிகள், 20 அதிகாரிகள்!!

ஊழல் முறைகேடுகளில் கிடைத்த பணத்தை பங்கு போட்டு வெளிநாடுகளில் முதலீடு செய்த தமிழக அரசியல்வாதிகள், அதிகாரிகள் விரைவில் சிக்க உள்ளனர்.

English summary

The law is likely to catch up to many in Tamil Nadu soon with the Enforcement Directorate getting set to take Parasmal Lodha to the state. Lodha was arrested in December by the Enforcement Directorate after it was found that he had allegedly helped mining baron Sekhar Reddy convert demonetised notes in large quantity.