அதிமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சி.. “சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி”.. வேதனை மாறும் என ஸ்டாலின் உறுதி

அதிமுகவின் ஓராண்டு ஆட்சியில் சோதனை மேல் சோதனை போதுமடா சாமி என்று மக்கள் குமுறுவதாக மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

The regime in Tamil Nadu will change soon, says The opposition leader M K Stalin today.