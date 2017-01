மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே... காவிரி, முல்லைப் பெரியாறு குறித்துப் பேசுவது சமூக விரோதமா?

தமிழகத்தின் உரிமை பிரச்சனைகளை பேசுவது அனைத்தும் சமூக விரோதம் என முத்திரை குத்த முயற்சிக்கிறது தமிழக அரசு.

English summary

Now TamilNadu Govt. branding all state rights movements and students movements are anti-social movements.