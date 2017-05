"என் பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்துகிறார்கள்": ஒரு வாரத்திற்கு பிறகு மறுப்பு தெரிவித்த அமைச்சர் சரோஜா

சமூக நலத்துறை அமைச்சர் சரோஜா பெண் அதிகாரி ராஜமீனாட்சி தன்னுடைய நற்பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தவே பொய் குற்றச்சாட்டை கூறியுள்ளதாக விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tn social welfare minister Saroja rejects the bribe charges against her by officer Rajameenakshi after week of bribe charges