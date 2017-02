சபாநாயகர் தனபாலின் சொந்த தொகுதி பயணம் திடீர் ரத்து.. மக்கள் கோபம் எதிரொலி?

சசிகலா அணிக்கு ஆதரவு அளித்ததற்கு சபாநாயகரும், அவிநாசி தொகுதி எம்எல்ஏவுமான தனபாலுக்கு கடும் எதிர்பபு கிளம்பியதை அடுத்து அவரது அவிநாசி பயணத்தை ரத்து செய்தார்.

English summary

Avinashi and Pollachi Constituency people were opposed to Speaker Dhanapal and Deputy Speaker Jayaraman to allow their constituency and demanded to leave from Sasikala's team.