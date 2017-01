குடியரசு தினத்தை கருப்பு தினமாக அனுசரிப்போம்- ஆதார் அட்டையை ஒப்படைப்போம்- மாணவர்கள் எச்சரிக்கை!

ஜல்லிக்கட்டு நடத்த அனுமதிக்காவிட்டால் குடியரசு தினத்தை கருப்பு தினமாக அனுசரிப்போம் என மாணவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். ஆதார் அட்டையையும் திருப்பி ஒப்படைப்போம் எனவும் மாணவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

TamilNadu Students who are holding state-wide protest for Jallikattu warning to they will observe January 26 Republic Day, as black day.