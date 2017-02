தேவைன்னா கோர்ட்டுக்குப் போங்க.. ஸ்டாலின், ஓ.பி.எஸ்ஸிடம் கை விரித்த ஆளுநர்!

தேவை என்றால் கோர்ட்டுக்குப் போய் நிவாரணம் தேடிக் கொள்ளுங்கள் என்று மு.க.ஸ்டாலின், ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் பொறுப்பு ஆளுநர் கூறி விட்டதாக தெரிகிறது.

English summary

Even as Governor of Tamil Nadu, Vidyasagar Rao sought for a report on the trust vote held on Saturday, sources say that he is unlikely to interfere. The DMK and the O Panneerselvam group had complained that the rules were not followed during the trust vote. They sought for an investigation into the matter.