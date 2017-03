நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு வீடியோ பதிவை ஸ்டாலினுக்கு தர ஹைகோர்ட் உத்தரவு

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நாளில் சட்டசபையில் எடுக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிப்பதிவு சிடியை எதிர்கட்சித்தலைவர் ஸ்டாலினுக்கு அளிக்க பேரவை செயலருக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Madras HC has ordered the Assembly secretary to handover the unedited video of the Vote of confidence to MK Stalin. HC adjourned April 24 DMK's plea contesting the passage of a confidence motion in TN assembly.