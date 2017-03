தமிழகத்தை பலிகொடுப்பதும் பலியெடுப்பதுமே காங்கிரஸ், பாஜகவின் பரம்பரை கொள்கை!

தமிழக மீனவர்களின் உயிரை பலிகொடுத்து வாழ்வாதாரங்களை பலியெடுக்கும் காங்கிரஸ், பாஜகவுக்கு தமிழகம் தக்க பாடம் புகட்டும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TamilNadu will teach a strong lesson to the National Parites Congress and BJP for the Fishermen murdered by Sinhala Navy.