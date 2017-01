கட்சிகளின் போராட்ட கூத்துக்களுக்கு இனி தமிழகத்தில் இடமில்லை.. இளைஞர்கள் கொடுத்த சம்மட்டி அடி!

எதற்கெடுத்தாலும் போராட்டம் நடத்தும் அரசியல் கட்சிகள், இளைஞர்களின் இடைவிடாத அறவழி கிளர்ச்சி கண்டு அலறிப் போய்கிடக்கின்றன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Tamilnadu students and youths now teaching a lesson to the so called Political parties on "Protest".