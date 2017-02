தமிழக காங். அறக்கட்டளையில் மீண்டும் ஊழல்! திருநாவுக்கரசருக்கு தொடரும் நெருக்கடி!

தமிழக காங்கிரஸ் அறக்கட்டளையில் ஊழல் முறைகேடு நடைபெறுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து டெல்லி மேலிடம் விசாரணை நடத்த உள்ளது.

English summary

Sources said that Delhi Cong. High command will probe on the allegations against TNCC Chief Thirunavukkarasar in Trust issue.