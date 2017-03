யாரென்று தெரிகிறதா? - முட்டி மோதும் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் - திருநாவுக்கரசர்

தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியில் பல கோஷ்டிகள் இருந்தாலும் முன்னாள் இன்னாள் தலைவர்களிடையேதான் மோதல் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது. திருநாவுக்கரசர் ஈவிகேஎஸ்இளங்கோவன் இடையே கருத்து மோதல் தீவிரமடைந்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Fight between the president of Tamil Nadu Congress Committee S Thirunavukkarasar and his predecessor EVKS Elangovan who on Wednesday said he did not know who the former was, triggering a fresh war of words between the two.