தமிழக காங். கமிட்டி தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மீது டெல்லி மேலிடம் அதிருப்தி?

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் மீது டெல்லி மேலிடம் கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

Sources said that Congress high command upset over TNCC Chief Thirunavukkarasar.