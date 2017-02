கட்சிக்குள் குழப்பம் செய்கிறார் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் - திருநாவுக்கரசர் பரபரப்பு புகார்

நான் அதிமுக ஆதரவாக செயல்படுவதாக வந்த செய்திகள் தவறு என்றும், ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் காங்கிரஸ் கட்சிக்குள் குழப்பம் விளைவிக்க முயற்சி செய்கிறார் என்றும் தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டி திருநாவுக்கரசர் கூறியு

English summary

TNCC president Thirunavukkarasar has blasted former president EVKS Elangovan and charged that he is making unnecessary rifts in the party.