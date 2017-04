தமிழக அரசு ஊழியர்கள் ஏப்.25 முதல் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தம்

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம் போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

The Tamil Nadu Government Employees’ Association has called for an indefinite strike from April 25 to press its demand for the government to hold discussions with employees before a five-member committee submits its recommendations on pay revision.