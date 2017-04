தமிழக அரசு ஊழியர்கள் 5 லட்சம் பேர் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தம்- நிர்வாகம் ஸ்தம்பிப்பு

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் இன்று முதல் காலவரையற்ற வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் நிர்வாகம் ஸ்தம்பிக்கும் அபாயம் எழுந்துள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu Government Employees’ Association (TNGEA) has called for an indefinite strike from today to press its demand reintroducing the old pension scheme that was scrapped to make way for the new contributory scheme, and time-scale pay for noon meal and anganwadi workers, panchayat secretaries, village assistants and rural librarians.