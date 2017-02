நீங்க டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப் 4 தேர்வு எழுதினீங்களா? ரிசல்ட் வந்துருச்சு!

தமிழ்நாடு அரசுப்பணியாளர் தேர்வாணையம் நடத்திய குரூப்-4 தேர்வு முடிவுகள் www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TNPSC has published the result of group 4 exam held on 6th November 2016.