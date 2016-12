டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர் நீக்கம்.. சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் செய்ய தமிழக அரசு முடிவு: வைகை செல்வன்

டிஎன்பிஎஸ்சி உறுப்பினர்கள் 11 பேரையும் நீக்கம் செய்து ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்ட நிலையில், அதை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் அப்பீல் செய்ய போவதாக வைகை செல்வன் தெரிவித்தார்.

English summary

TN government will go for an appeal on TNPSC appointment case, says Vaigai Selvan.