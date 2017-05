மீடியா வெளிச்சத்தில் இருந்தும் தப்பிக்க விஜயபாஸ்கரின் மனைவி செய்த கில்லாடி வேலை!

மீடியாக்களின் கண்களில் சிக்காமல் இருப்பதற்காக அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் மனைவி அதிகாலையிலேயே வருமான வரித்துறை அலுவலகத்திற்கு சென்றுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

TN health ministers wife Ramya appeared at income tax office at chennai today early morning to escape from media clicks