டிடிவி தினகரனை கைது செய்யுங்க... ஆட்சியை கலைங்க - டாக்டர் ராமதாஸ்

தினகரனை கைது செய்வதோடு, தமிழக அரசையும் கலைக்க வேண்டும் என்று டாக்டர் ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

Dr. Ramadoss said that his statement, to dissolve the current assembly and to conduct fresh elections. Police immediatly arrest TTV Dinakaran in connection with bribe case.