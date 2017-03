பாஜக ஆட்சி வந்தால்தான் தமிழகத்திற்கு இ டெண்டர் வருமாம்.. தமிழிசைக்கு ஆசை, தோசை, அப்பளம், வடை!

அரசுத் துறை சார்ந்த பணிகள் மேற்கொள்வதற்கு இ-டெண்டர் முறையானது தமிழகத்தில் அமல்படுத்த வேண்டுமானால், பாஜக ஆட்சி மலர்ந்தால்தான் முடியும் என்று பாஜக தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்தார்.

English summary

E-Tender in TN should be imposed only if BJP regime should come to power in Tamilnadu, says Tamizhisai Soundarrajan