உடல் சூட்டை தணிக்கும் கேழ்வரகு கூழ்... தகிக்கும் வெப்பத்தை தகர்க்க பெஸ்ட் சாய்ஸ்!

சுட்டெரிக்கும் வெயிலிலிருந்து நமது உடல் உறுப்புகளை பாதுகாத்துக் கொள்ள உடல் சூட்டை தணிக்கும் வகையிலான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 14:28 [IST]

English summary

37 fahrenheit recorded in Chennai. To appease the heat, use ragi related foods and increase drinking of liquid items.