இன்று ஜனநாயகத்தின் கருப்பு நாள் - ஸ்டாலின்

இன்று ஜனநாயகத்தின் கறுப்பு நாள். தமிழகத்தை ஆளும் மக்கள் விரோத அரசு அகற்றப்படவேண்டும். திமுக எதிர்கட்சித்தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.

English summary

Tamil Nadu opposition leader Stalin Said that today is a black day of democracy.