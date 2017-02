கடமை, கண்ணியம், கட்டுப்பாடு... கடைசி வரை கடைபிடித்த அண்ணா

Subscribe to Oneindia Tamil

ஆங்கிலத்தில் ஆழ்ந்த புலமைக் கொண்டவர் அண்ணா. அவரது ஆங்கிலப் பேச்சாற்றல் ஆங்கிலேரையே வியக்க வைக்கும் அளவுக்கு ஆற்றல் கொண்டது. ஒருமுறை அறிஞர் அண்ணாவிடம் Because என்னும் ஆங்கிலச்சொல் மூன்றுமுறை வருமாறு ஓர் ஆங்கிலச் சொற்றொடர் கூறுமாறு கேட்டார்கள். உடனடியாக அண்ணா சொன்னார் - "No sentence ends with because because‘Because' is a conjunction".

Story first published: Friday, February 3, 2017, 10:03 [IST]

English summary

Today is the 48th death anniversary of Anna. His sense of mission, his simplicity, compassion, and talents may seem outmoded. But so long as human values remain a worthy goal, his legacy will be relevant.