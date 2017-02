வரலாறு திரும்பி பார்க்கும்.. முக்கிய அறிவிப்பை இன்று வெளியிடுகிறார் ஓபிஎஸ்.. மாஃபா பாண்டியராஜன்

முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்று முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட உள்ளதாக மாஃபா பாண்டியராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Friday, February 24, 2017, 0:09 [IST]

English summary

Former chief minister O.Pannerselvam to make 'Important announcement' today, said mafa pandiarajan