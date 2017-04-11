தமிழகத்தில் இன்றைய வெப்ப நிலை

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நகரங்கள் வெப்ப நிலை °F 
சென்னை95
மதுரை104
கோவை93
திருச்சி104
சேலம்103
நெல்லை102
வேலூர்105
ஈரோடு104
கரூர்106
நாமக்கல்105
தஞ்சாவூர்101
தர்மபுரி101
திண்டுக்கல்103
திருவண்ணாமலை103
நாகப்பட்டினம்95
கன்னியாகுமரி95
தூத்துக்குடி97
ஊட்டி70
கொடைக்கானல்73
ஏற்காடு86
ஏலகிரி94

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Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 16:59 [IST]
English summary
Maximum temperature is likely to be above normal by 2-3 deg Celsius and the same is likely to be between 106 -109 degree Fahrenheit at a few places over interior Tamil Nadu.
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