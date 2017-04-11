தமிழகத்தில் இன்றைய வெப்ப நிலை
|நகரங்கள்
|வெப்ப நிலை °F
|சென்னை
|95
|மதுரை
|104
|கோவை
|93
|திருச்சி
|104
|சேலம்
|103
|நெல்லை
|102
|வேலூர்
|105
|ஈரோடு
|104
|கரூர்
|106
|நாமக்கல்
|105
|தஞ்சாவூர்
|101
|தர்மபுரி
|101
|திண்டுக்கல்
|103
|திருவண்ணாமலை
|103
|நாகப்பட்டினம்
|95
|கன்னியாகுமரி
|95
|தூத்துக்குடி
|97
|ஊட்டி
|70
|கொடைக்கானல்
|73
|ஏற்காடு
|86
|ஏலகிரி
|94
Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 16:59 [IST]
English summary
Maximum temperature is likely to be above normal by 2-3 deg Celsius and the same is likely to be between 106 -109 degree Fahrenheit at a few places over interior Tamil Nadu.