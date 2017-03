இன்று உலக இட்லி தினம்.. சென்னையில் 2500 வகையான இட்லிகள் கண்காட்சி

இன்று உலக இட்லி தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் 2,500 வகையான இட்லிகளின் கண்காட்சி ராஜா அண்ணாமலைபுரத்தில் நடைபெற்றது.

English summary

World Idly day: 2500 types of idlies are presented in exhibition in Chennai yesterday.