டாஸ்மாக் மூடப்பட்டதன் எதிரொலி.. உளுந்தூர் பேட்டையில் கள் விற்பனை அமோகம்!

நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் உளுந்தூர் பேட்டையில் கள் விற்பனை அதிகரித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sale of Toddy is on steep rise in and around Ulundurpet after TASMAC shops are closed as per the HC order.