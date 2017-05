நாளை காலை பிளஸ் டூ ரிசல்ட்... பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரகம் அறிவிப்பு- வீடியோ

நாளை காலை பத்து மணிக்கு பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது. மறுகூட்டலுக்கு மே15 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவித்துள்ளது.

English summary

In Tamilnadu +2 board exam results will be announced tomorrow by directorate of school education department.