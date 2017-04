தூத்துக்குடி: ஊருக்குள் டாஸ்மாக் கடை அமைக்க எதிர்ப்பு - பெண்கள் முற்றுகை போராட்டம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கழுகுமலையில் மதுக்கடைகளுக்கு எதிராக பெண்கள் முற்றுகைப் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Toothukudi district Kazugumalai woman stage protest close liquor shop. The protesters demanded the closure of all liquor shops that were ruining the lives of women.