ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் 29 வாக்குச்சாவடிகள் பதட்டமானவை: தேர்தல் அதிகாரி

சென்னை ஆர்.கே.நகர் தொகுதியில் 29 வாக்குச்சாவடிகள் பதட்டமானவை என கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் அதிகாரி பிரவீன் நாயர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Totally 29 poll booths in R.K.Nagar as heady, said Election officer Praveen Nair