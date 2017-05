ஒகேனக்கலில் அருவிகளில் தண்ணீர் வரத்து ஜோர்.. சுற்றுலா பயணிகள் குஷி

ஒகேனக்கல் ஐந்தருவி, மெயின் அருவிகளில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது. இதனால் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்துள்ளது.

