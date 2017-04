விவசாயிகளுக்கு வலுக்கிறது ஆதரவு... தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம் அரை நிர்வாணப் போராட்டம்

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகத்தினர் சாஸ்திரி பவனை முற்றுகையிட்டு அரை நிர்வாணப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 11:50 [IST]

English summary

TPDK cadres stage protest to extend their support to protesting farmers at Sastri Bhavan in Chennai.