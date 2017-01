போயஸ் தோட்டத்துல பூப்பறிச்சிட்டிருக்கீங்களா?.. அதிமுக மீது டி.ஆர். ஆவேசத் தாக்குதல்!

ஜல்லிக்கட்டு விவகாரத்தில் அதிமுக எம்பிக்கள் வாய்திறக்காமல் உள்ளதாக நடிகரும் லட்சிய திமுகவின் தலைவருமான டி.ராஜேந்தர் ஆவேசமாககேட்டுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 19:11 [IST]

English summary

Actor and leader of latchiya dmk T.Rajendiran was meeting press people today. He was speaking about Jallikkattu. He accused ADMK MPs on this Jallikkattu issue.