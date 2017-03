ஓபிஎஸ் முதல்வராக இருந்த போது ஜெ. மரணத்திற்கு நீதி விசாரணை கேட்கலையே.. ஏன்? - டி.ஆர்

ஜெயலலிதா மரணத்திற்கு நீதி விசாரணைக் கேட்கும் ஓ.பன்னீர் செல்வம், அவர் முதல்வராக இருந்த போது கேட்கத் தவறியது ஏன் என்று டி.ராஜேந்தர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

LDMK leader T Rajendhar has raised questions on the stand of Team OPS in Jayalalitha issue.