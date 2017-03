பி.எச் பாண்டியன் இத்தனை நாட்கள் மவுனம் காத்தது ஏன்? - டி.ராஜேந்தர்

ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் இருந்தபோது மவுனம் காத்த பிஎச் பாண்டியன் இப்போது வாய் திறப்பது ஏன் என்று டி.ராஜேந்தர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 11:59 [IST]

English summary

LDMK leader T Rajendhar has slammed PH Pandian for his charge against Sasikala in Jayalalitha death issue.