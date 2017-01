மோடிக்கு நமஸ்காரம்.. வீட்டுல போய் பலகாரம்.. பொன். ராதா, தமிழிசை மீது டி.ராஜேந்தர் பொளேர்!

மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன், பாஜக தலைவர் தமிழிசை ஆகியோர் பிரதமர் மோடிக்கு நமஸ்காரம் மட்டுமே செய்கின்றனர். ஜல்லிக்கட்டு நடத்த ஆக்கப்பூர்வமாக எதையும் செய்யவில்லை என்று டி.ராஜேந்தர் சாடியுள்ளார்.

English summary

LDMK leader T Rajendhar has slammed union minister Pon Radhakrishnan and Tamil Nadu BJP president Dr Tamilisai Soundararajan for not taking any effort to conduct Jallikkattu in Tamil Nadu.