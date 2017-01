குடியரசு தினத்தன்று கொடியேற்ற முதல்வர் ஓபிஎஸ்க்கு டிராபிக் ராமசாமி எதிர்ப்பு

குடியரசு தினத்தன்று முதல்வர் கொடியேற்ற சமூக ஆர்வலர் டிராபிக் ராமசாமி எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

English summary

Social activists traffic Ramasamy filed a petition against on CM O.Paneerselvam to host flag on Republic day. He urging to Chennai High court Chief justice fo host the flag.