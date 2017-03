அடிகளார் பேனரை அகற்றிய ட்ராபிக் ராமாசாமி.... அடித்துத் துவைத்த பக்தர்கள்!

மேல்மருவத்தூரில் அடிகளாரின் பிறந்தநாளையொட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த பேனர்களை அகற்ற முயன்ற ட்ராபிக் ராமாசாமியை பக்தர்கள் தாக்கியுள்ளனர்.

English summary

Traffic Ramasamy tried to remove banners in Melmaruvathur which were kept in national high ways road. People who were there beaten him and he got injuries.