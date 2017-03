அடிக்கடி அமைச்சர்கள் வருவதால் கடுப்பு.. சசிகலாவை தும்கூர் சிறைக்கு மாற்ற டிராபிக் ராமசாமி வழக்கு

தமிழக அமைச்சர்கள் அவ்வப்போது வந்து சசிகலாவை சந்தித்து செல்வதால் அவரை பெங்களூர் மத்திய சிறைச்சாலையில் வைத்திருக்க கூடாது என்றும், தும்கூர் சிறைக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று டிராபிக் ராமசாமி கூறியுள்ளார்.

English summary

Traffic Ramaswamy filed plea that seeking AIADMK general secretary Sasikala to be shifted to Tumkur jail from Bengaluru.