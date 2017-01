ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் வாபஸ்.. தென் மாவட்டங்களுக்கு மீண்டும் துவங்கியது ரயில் சேவை!

தென் மாவட்டங்களுக்கு வழக்கம்போல் மீண்டும் விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 23:03 [IST]

English summary

The Southern Railway today announced that train services to all southern districts have resumed after being affected due to jallikattu protests.